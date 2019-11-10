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Дубль Ши Уэббера помог «Монреалю» победить «Лос-Анджелес»

Дубль Ши Уэббера помог «Монреалю» победить «Лос-Анджелес»
Хоккей / НХЛ 0

«Монреаль Канадиенс» на домашнем льду обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2.

«Монреаль» открыл счёт в середине первого периода — на 11-й минуте отличился Ши Уэббер. Уже через 15 секунд Нейт Томпсон удвоил преимущество хозяев в счёте, а на 17-й минуте Уэббер оформил дубль.

на 23-й минуте «Лос-Анджелесу» удалось сократить отставание в счёте — отличился Анже Копитар, а в середине третьего периода Остин Вагнер сократил отставание до минимума. однако на большее «Кингз» не хватило.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 14 минут и 14 секунд, закончив матч с «0» в графе показатель полезности.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Уэбер (Доми, Друен) – 10:13' (5x4)   2:0 Томпсон (Лехконен, Татар) – 10:28' (5x5)   3:0 Уэбер (Друен, Казинс) – 16:48' (5x4)   3:1 Копитар (Иафалло, Лизотт) – 22:40' (5x4)   3:2 Вагнер (Грундстрём) – 52:44' (5x5)
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