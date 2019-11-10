Дубль Ши Уэббера помог «Монреалю» победить «Лос-Анджелес»

«Монреаль Канадиенс» на домашнем льду обыграли «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2.



«Монреаль» открыл счёт в середине первого периода — на 11-й минуте отличился Ши Уэббер. Уже через 15 секунд Нейт Томпсон удвоил преимущество хозяев в счёте, а на 17-й минуте Уэббер оформил дубль.



на 23-й минуте «Лос-Анджелесу» удалось сократить отставание в счёте — отличился Анже Копитар, а в середине третьего периода Остин Вагнер сократил отставание до минимума. однако на большее «Кингз» не хватило.



Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 14 минут и 14 секунд, закончив матч с «0» в графе показатель полезности.