«Филадельфия» обыграла «Торонто» в серии буллитов

«Филадельфия Флайерз» на выезде переиграла «Торонто Мэйпл Лифс» в послематчевой серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу «Филадельфии».



Счёт был открыт на девятой минуте встречи — отличился защитник гостей Филипп Майерс. В концовке первого периода Оскар Линдблом удвоил преимущество «Филадельфии».



В середине второго периода Трэвис Дермотт сократил отставание в счёте, а на старте третьего периода Вильям Ньюландер восстановил статус-кво на льду. Встреча перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, в которой сильнее оказались хоккеисты «Филадельфии».



Нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 15 минут и 18 секунд, закончив матч с показателем полезности «0». Защитник Иван Проворов за 25:32 получил показатель полезности «-2».