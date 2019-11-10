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«Филадельфия» обыграла «Торонто» в серии буллитов

«Филадельфия» обыграла «Торонто» в серии буллитов
Хоккей / НХЛ 0

«Филадельфия Флайерз» на выезде переиграла «Торонто Мэйпл Лифс» в послематчевой серии буллитов в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:2 Б (2:0, 0:1, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу «Филадельфии».

Счёт был открыт на девятой минуте встречи — отличился защитник гостей Филипп Майерс. В концовке первого периода Оскар Линдблом удвоил преимущество «Филадельфии».

В середине второго периода Трэвис Дермотт сократил отставание в счёте, а на старте третьего периода Вильям Ньюландер восстановил статус-кво на льду. Встреча перешла в овертайм, а затем и в серию буллитов, в которой сильнее оказались хоккеисты «Филадельфии».

Нападающий «Торонто» Илья Михеев провёл на льду 15 минут и 18 секунд, закончив матч с показателем полезности «0». Защитник Иван Проворов за 25:32 получил показатель полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
Б
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Майерс (ван Римсдайк, Фараби) – 08:08' (5x5)   0:2 Линдблом (Конечны, Гостисбер) – 18:28' (5x4)   1:2 Дермотт (Нюландер, Мэттьюс) – 30:10' (5x5)   2:2 Нюландер (Мэттьюс, Холл) – 43:58' (5x5)   2:3 Кутюрье – 65:00' (ПБ)
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