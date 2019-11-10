Иван Барбашёв забросил вторую шайбу в регулярном сезоне НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимает «Сент-Луис Блюз» (0:1, идёт первый период).
Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ
Счёт в матче на четвёртой минуте матча открыл нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв. Российский форвард забросил вторую шайбу в регулярном сезоне НХЛ. Ассистентами Барбашёва выступили Оскар Сундквист (вторая голевая передача в сезоне) и Маккензи Макикерн (вторая голевая передача в сезоне).
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».
23-летний Барбашёв в 18 матчах сезона набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «0» и пяти минутах штрафного времени. Всего в НХЛ провёл 181 матч и набрал 57 (28+29) баллов.
Братья Барбашёвы забросили первые шайбы в сезоне в один день
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