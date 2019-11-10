Форвард «Колорадо» Каменев сделал результативную передачу в третьем матче кряду

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимает «Коламбус Блю Джекетс» (3:2, завершён второй период).

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Самуэль Жирар и Кэйл Макар (дубль), а за «Коламбус» отличились Эмиль Бемстрём и Зак Веренски. Российский нападающий «Эвеланш» Владислав Каменев продлил результативную серию до трёх матчей, вновь выполнив результативную передачу, ассистировав Жирару.

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Каменев досрочно завершил сезон-2018/19 из-за тяжёлой травмы, а в нынешнем чемпионате провёл всего шесть матчей, в которых набрал 3 (0+3) очка при двух минутах штрафного времени. В среднем за матч Владислав проводит на льду чуть больше 10 минут.