Р. Ротенберг — об ОИ-2018: олимпийский чемпион и в Африке олимпийский чемпион

Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг ответил на вопрос, почему национальная команда с 2002 года не брала медалей на турнирах среди сильнейших.
«Выражение «турнир сильнейших» очень относительно. До 1998 года у нас игроки НХЛ не участвовали никогда. По вашей логике получается, что у нас вообще не было золотых медалей? Олимпийский чемпион — он и в Африке олимпийский чемпион. Так что сборная СССР выигрывала, и мы выигрывали. Не имеет никакого значения, кто играл на турнире. Это всё субъективно, если состав выиграл, значит, он был лучшим.
Назначать тренера на один турнир? Зачем нам копировать другую систему? В США есть национальная программа развития хоккея, где есть все возрасты начиная с 16 лет. Там все игроки и тренеры работают по единой генеральной линии. Они все выходцы из одной системы. Поэтому они могут менять тренеров и ставить новых перед каждым турниром.
Я не говорю, что их подход самый правильный. В Мичигане есть центр, в этом центре есть образование, обучение тренеров. Они собирают туда самых талантливых хоккеистов, и все специалисты у них проходят единую систему подготовки. Так делают и в Финляндии. Не знаю, насколько это хорошо или плохо», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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