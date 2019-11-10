Р. Ротенберг: хотим, чтобы у нас был почерк советского хоккея. Играем для России

Глава штаба сборной, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг рассказал о первоочередной задаче национальной команды.

«Многие говорят, что тренеру нужна своя свобода творчества — это тоже правда. Но в США и Финляндии пошли по другому варианту. Соответственно, когда меняется тренер, игроки все уже тактически обучены играть по этой схеме. Все видели пример сборной Финляндии на прошлом чемпионате мира. Финская система работает во всех возрастах, мы тоже к этому стремимся.

Хотим, чтобы у нас был почерк советского хоккея — это в первую очередь зрелищный хоккей, ведь мы играем для наших болельщиков, жителей нашей страны. Мы хотим, чтобы наша команда играла в тотальный хоккей. Надо смотреть, какой подход приводит к результату. Мы выиграли олимпийское золото впервые с 1992 года именно благодаря этим подходам. Финны выиграли чемпионат мира за счёт своих подходов, они не взяли практически никого из НХЛ. По сути, они работали по советской системе — посадили всех на сборы и за месяц подготовили команду. По той же системе и мы готовились к Олимпиаде. Здесь вопрос, что приносит результат», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.