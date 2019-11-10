Задоров показал лицо после операции. У российского игрока сломана челюсть. Фото

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров показал лицо после перенесённой операции на сломанной челюсти.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата НХЛ



Россиянин получил перелом челюсти в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз» (9:4). В ходе второго периода Никите попало шайбой в лицо, после чего он не смог продолжить встречу.

«Спасибо всем за поддержку. Вернусь очень скоро», — подписал выложенный в инстаграм-сторис снимок Задоров.

В нынешнем сезоне 24-летний Задоров провёл 15 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. На счету уроженца Москвы одна заброшенная шайба и две результативные передачи при показателе полезности «+2» и 37 минутах штрафного времени.

