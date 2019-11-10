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«Колорадо» победил «Коламбус». Ничушкин не забил в 86-м матче кряду в НХЛ

«Колорадо» победил «Коламбус». Ничушкин не забил в 86-м матче кряду в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев.

В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Самуэль Жирар, Кэйл Макар (дубль) и Назем Кадри, а за «Коламбус» отличились Эмиль Бемстрём и Зак Веренски. Российский нападающий «Эвеланш» Владислав Каменев продлил результативную серию до трёх матчей, вновь выполнив результативную передачу, ассистировав Жирару.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бемстрём (Джонс, Нюквист) – 04:55' (5x4)   1:1 Жирар (Каменев, Джост) – 15:06' (5x4)   1:2 Веренски (Аткинсон, Фолиньо) – 19:06' (5x5)   2:2 Макар (Грейвз, Ньето) – 30:52' (5x5)   3:2 Макар (Джост, Кадри) – 36:11' (5x5)   4:2 Кадри – 57:54' (5x5)

Прекрасный момент забить имел и российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, однако с близкого расстояния не смог переиграть Йоонаса Корписало. Безголевая серия Валерия в регулярных первенствах НХЛ достигла 86 матчей — 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и 13 в нынешнем.

Ничушкин не реализовал прекрасный момент в матче с «Коламбусом»
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