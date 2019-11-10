«Колорадо» победил «Коламбус». Ничушкин не забил в 86-м матче кряду в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Матч завершился со счётом 4:2 в пользу хозяев.
В составе «Колорадо» заброшенными шайбами отметились Самуэль Жирар, Кэйл Макар (дубль) и Назем Кадри, а за «Коламбус» отличились Эмиль Бемстрём и Зак Веренски. Российский нападающий «Эвеланш» Владислав Каменев продлил результативную серию до трёх матчей, вновь выполнив результативную передачу, ассистировав Жирару.
Прекрасный момент забить имел и российский нападающий «лавин» Валерий Ничушкин, однако с близкого расстояния не смог переиграть Йоонаса Корписало. Безголевая серия Валерия в регулярных первенствах НХЛ достигла 86 матчей — 16 матчей в остатке сезона-2015/16, 57 встреч в прошлом регулярном чемпионате и 13 в нынешнем.
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