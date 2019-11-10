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Реакция сборной России U17 на победу в финале Мирового кубка вызова. Видео

Реакция сборной России U17 на победу в финале Мирового кубка вызова. Видео
Хоккей / Прочие 0

Юниорская сборная России разгромила команду США в финале Мирового кубка вызова. Матч завершился со счётом 6:2 в пользу российской сборной.

В составе победителей отличились Фёдор Свечков, Прохор Потапов, Илья Иванцов, Никита Чибриков, Всеволод Гайдамак и Данила Юров.

Видео реакции российской команды можно посмотреть в «твиттере» World U17 Challenge.

В четвертьфинале сборная России обыграла «Канаду в чёрном» — 8:4, а в полуфинале российская команда уверенно победила Чехию — 4:0. «Звёздно-полосатые» в предыдущем матче обыграли команду «Канада в белом» со счётом 7:3.

До 2018 года неофициальный чемпионат мира U17 не покорялся российской команде на протяжении четырёх лет. В прошлом году сборная России победила в финальном матче турнира Финляндию.

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