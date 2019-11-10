Двое россиян вошли в символическую сборную Мирового кубка вызова

Директор Мирового кубка вызова определил символическую сборную турнира, сообщается в «твиттере» World U17 Challenge. В финале юниорская сборная России разгромила команду США. Матч завершился со счётом 6:2 в пользу российской сборной.



Символическую сборную образовали голкипер сборной Чехии Томаш Суханек, защитник сборной США Шон Беренс и защитник сборной Канады Карсон Лэмбос, форварды сборной России Даниил Лазутин и Фёдор Сверчков, а также американский нападающий Чейз Люсиус.

В четвертьфинале сборная России обыграла «Канаду в чёрном» — 8:4, а в полуфинале российская команда уверенно победила Чехию — 4:0. «Звёздно-полосатые» в предыдущем матче обыграли команду «Канада в белом» со счётом 7:3.



До 2018 года неофициальный чемпионат мира U17 не покорялся российской команде на протяжении четырёх лет. В прошлом году сборная России победила в финальном матче турнира Финляндию. Соревнование также проходило в Канаде.