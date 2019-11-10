Форсберг забил прекрасный гол, снова воспользовавшись ужасной игрой Карлссона
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе Шаркс» уступает «Нэшвилл Предаторз» (0:1, завершён второй период).
Автором единственной шайбы на данный момент стал лучший игрок «Нэшвилла» в нынешнем сезоне Филип Форсберг. Шведский форвард забил прекрасный гол, снова воспользовавшись ужасной игрой соотечественника Эрика Карлссона. Форсберг прокинул Карлссону шайбу между ног, после чего с висящим защитником на спине выполнил проход к воротам и красиво переиграл Мартина Джонса.
Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.
Примечательно, что в нынешнем сезоне Форсберг уже поражал ворота «Шаркс». Это произошло 9 октября 2019 года, и тогда он снова воспользовался грубой ошибкой Карлссона.
Игрок «Нэшвилла» забил после грубой ошибки Карлссона. У Эрика ужасная полезность
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