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«Сент-Луис» в овертайме победил «Калгари», Барбашёв отметился голом

«Сент-Луис» в овертайме победил «Калгари», Барбашёв отметился голом
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей.

Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте встречи — отличился российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв. В середине второго периода в большинстве «Сент-Луис» удвоил преимущество — точным броском отметился Райан О'Райлли.

В середине третьего периода Мэттью Ткачук сократил разрыв в счёте, а за четыре минуты до конца основного времени матча Трэвис Хэмоник восстановил равновесие.

В овертайме Дэвид Пэррон точным броском принёс победу «Сент-Луису».

Россиянин Иван Барбашёв, открывший счёт в матче, провёл на льду 11 минут и 54 секунды, закончив матч с показателем полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 06:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 3
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Барбашев (Сундквист, Макикерн) – 03:17' (5x5)   0:2 О'Райлли (Перрон, Пьетранджело) – 33:06' (5x4)   1:2 Ткачук (Манджапане, Баклунд) – 50:59' (5x5)   2:2 Хэмоник (Джордано) – 56:04' (4x4)   2:3 Перрон (О'Райлли, Пьетранджело) – 62:46' (4x3)
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