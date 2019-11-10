«Сент-Луис» в овертайме победил «Калгари», Барбашёв отметился голом

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Калгари Флэймз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) в пользу гостей.



Счёт в матче был открыт уже на четвёртой минуте встречи — отличился российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв. В середине второго периода в большинстве «Сент-Луис» удвоил преимущество — точным броском отметился Райан О'Райлли.



В середине третьего периода Мэттью Ткачук сократил разрыв в счёте, а за четыре минуты до конца основного времени матча Трэвис Хэмоник восстановил равновесие.



В овертайме Дэвид Пэррон точным броском принёс победу «Сент-Луису».



Россиянин Иван Барбашёв, открывший счёт в матче, провёл на льду 11 минут и 54 секунды, закончив матч с показателем полезности «+1».