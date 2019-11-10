Главный тренер сборной России U17: ещё не до конца осознали, что произошло

Главный тренер сборной России U17 Андрей Козырев прокомментировал победу в финале Мирового кубка вызова с командой США (6:2).

«Все эмоции остались на льду, сейчас присутствует небольшое опустошение. Мы пока ещё не до конца осознали, что произошло. Эмоции, конечно, будут, но чуть позже.



Когда поняли, что завоевали золото, почувствовали удовлетворение от хорошо проделанной работы. Уверен, выиграть помогло терпение. Мы терпели и выиграли. Сегодня все играли за команду.

Чувствовали поддержку руководства федерации, все интересовались происходящим и здорово поддерживали нас. Чувствовали поддержку болельщиков, и это тоже сказалось на результате и нашей победе», — цитирует специалиста пресс-служба ФХР.

Реакция сборной России U17 на победу в финале Мирового кубка вызова. Видео