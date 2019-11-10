«Витязь» расторг контракт с защитником Стасенко
«Витязь» расторг контракт с защитником Николаем Стасенко, информирует пресс-служба подмосковного клуба.
В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «+1» и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч Стасенко проводил на льду чуть меньше 11 минут.
В подмосковном клубе Николай отыграл полтора сезона. Семь сезонов до перехода в «Витязь» защитник провёл в составе череповецкой «Северстали». До выступлений в Череповце ещё два года Николай провёл в хабаровском «Амуре». В общей сложности за карьеру в КХЛ Стасенко сыграл 417 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал 43 голевые передачи.
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