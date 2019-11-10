Стал известен состав олимпийской сборной России на матч со Швейцарией

Федерация хоккея России объявила состав олимпийской сборной на матч со Швейцарией. Команда Олега Браташа матчем с финалистом чемпионата мира 2018 года завершает выступления на традиционном Кубке Германии. Начало — в 13:00 мск.

94 Даниил Тарасов, 30 Илья Коновалов;

7 Артём Волков – 6 Егор Зайцев, 83 Владимир Брюквин (А) – 47 Игумнов Иван – 10 Сергей Толчинский;

22 Вадим Кудако – 12 Андрей Ермаков, 71 Святослав Гребенщиков – 16 Владислав Кодола – 14 Кирилл Воронин;

73 Александр Щемеров – 5 Дмитрий Юдин (К), 91 Артём Галимов – 19 Георгий Иванов – 24 Павел Порядин;

44 Владислав Провольнёв – 59 Егор Воронков, 66 Данил Веряев – 58 Даниил Ильин (А) – 15 Максим Цыплаков.

В первом матче на турнире команда Браташа проиграла сборной Германии (3:4), а во второй игровой день сломила сопротивление словаков (3:2 ОТ).