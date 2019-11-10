Чехия — Россия: онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла начнётся в 14:30

Сегодня, 10 ноября, в Финляндии завершится первый этап Евротура — Кубок Карьяла. В третьем матче на турнире сборная России сыграет с Чехией. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 14:30 мск.
Турнирная таблица Кубка Карьяла 2019 года
В первый игровой день сборная России уступила команде Финляндии (3:4), а вчера сломила сопротивлении сборной Швеции (5:4 Б).
Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:
вратари Игорь Бобков («Авангард»), Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА);
защитники Артём Блажиевский (ЦСКА), Ярослав Дыбленко, Артём Зуб (оба — СКА), Иван Мищенко («Адмирал»), Рушан Рафиков, Никита Черепанов (оба — «Локомотив), Камиль Фазылзянов («Ак Барс»), Артём Сергеев («Салават Юлаев»), Дамир Шарипзянов («Нефтехимик»);
нападающие Сергей Шумаков, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Антон Слепышев, Павел Карнаухов, Константин Окулов (все — ЦСКА), Дмитрий Кагарлицкий, Антон Бурдасов, Артём Швец-Роговой (все — СКА), Александр Кадейкин, Никита Сошников (оба — «Салават Юлаев»), Павел Кудрявцев, Денис Алексеев (оба — «Локомотив»), Дамир Жафяров («Торпедо»), Алексей Макеев («Витязь), Павел Порядин («Нефтехимик»).
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