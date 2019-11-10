Щербак: тренерский штаб «Трактора» хорошо отнёсся, нет никаких проблем

Нападающий «Трактора» Никита Щербак поделился первыми впечатлениями после перехода в челябинский клуб.

«Добирался недолго — два часа летел из Москвы. Заехал в гостиницу, заселился. Удобно, близко к катку, всё хорошо. Ребята очень хорошо приняли, приятно здесь быть. Все очень общительные, нет никаких проблем, тренерский состав тоже очень хорошо отнёсся. Раньше играл с Кристианом Томасом в «Монреале», в фарм-клубе, играл против Седлака, когда он в «Коламбусе» был.

Хорошее настроение, сейчас очень важный этап в календаре, надо набирать очки, надо хорошо сыграть. Была пауза, появился новый тренер. Думаю, эмоции сейчас будут новые. Отличные две тренировки провели, поработали на большинстве, в тройках поработали. Я не катался, вчера было чуть-чуть тяжеловато, сегодня уже полегче. Хорошие тренировки, мне нравится», — цитирует Щербака пресс-служба клуба.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Трактора».