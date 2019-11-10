Ржига: Чехия хочет победить. Это заставит воспринимать нас более серьёзно

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига в преддверии заключительного матча на Кубке Карьяла с командой России поделился ожиданиями от встречи.
«Мы хотим победить на Кубке Карьяла, и мы собираемся это сделать. Все здесь хотят выиграть. Это важно и для нас, и для всего чешского хоккея, это заставит воспринимать нас более серьёзно и относиться с большим уважением», — цитирует Ржигу Hokej.cz.
В первый день турнира чешская команда сломила сопротивлении сборной Швеции (3:1), а во второй игровой день в серии буллитов обыграла Финляндию (3:2 Б). Для гарантированной победы на финском этапе подопечным Ржиги необходима любая победа в матче с командой России. В случае поражения сборной Чехии необходимо будет рассчитывать на победу Швеции в матче с Финляндией.
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