Барков — о поражении: Бобровский давал «Флориде» шанс на победу

Капитан «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (1:2).

«Очень жаль, что нам не удалось забить больше одного раза. У нас было множество опасных моментов, а Бобровский помогал нам и давал шанс на победу. Но мы просто не смогли забить ещё раз», – цитирует Баркова пресс-служба НХЛ.

Хозяева открыли счёт уже на шестой минуте встречи, заброшенной шайбой отметился нападающий Мэтью Барзал. Отыграться команде гостей удалось только через 40 минут, гол на свой счёт записал форвард «Флориды» Александр Барков. Уже через 38 секунд «Нью-Йорк» вновь вышел вперёд, победный бросок в актив заработал защитник Скотт Мейфилд.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов очков не набрал, голкипер «пантер» Сергей Бобровский отразил 34 броска из 36.