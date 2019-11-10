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Дубль Рожкова помог молодёжной сборной России обыграть Чехию

Дубль Рожкова помог молодёжной сборной России обыграть Чехию
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Молодёжная сборная России завершила выступление на Турнире четырёх наций победой в матче с командой Чехии. Матч завершился со счётом 5:2 в пользу команды Юрия Бабенко.

Счёт был открыт под занавес первого периода, отличился форвард магнитогорского «Металлурга» Павел Дорофеев.

На старте второго отрезка цели достиг бросок нападающего «Локомотива» Григория Денисенко. Спустя минуту чехи ответили голом Матея Блюмеля. В середине периода команды снова обменялись заброшенными шайбами — в составе российской команды отличился нападающий «Магнитки» Никита Рожков, а за чехов забил Ян Шир. Под занавес второго периода Рожков оформил дубль.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
10 ноября 2019, воскресенье. 13:00 МСК
Россия U20
Окончен
5 : 2
Чехия U20
1:0 Дорофеев – 16:02' (5x5)   2:0 Денисенко (Романов) – 20:15' (5x5)   2:1 Блюмель (Шик, Литвинов) – 21:01' (5x5)   3:1 Рожков (Галенюк, Мисюль) – 27:04' (5x4)   3:2 Шир – 28:54' (5x5)   4:2 Рожков (Цыплаков, Мисюль) – 36:48' (5x5)   5:2 Грицюк – 57:08' (5x5)

Окончательный счёт установил форвард системы «Авангарда» Арсений Грицюк, поразив чешские ворота на 58-й минуте матча.

В первый день турнира российская команда сломила сопротивление сборной Финляндии (2:1), а во второй игровой день национальная команда была разгромлена сборной Швеции (1:6).

Молодёжная сборная России крупно проиграла Швеции на Турнире четырёх наций
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