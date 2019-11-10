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Нападающий Павел Макаренко стал игроком «Сочи»

Нападающий Павел Макаренко стал игроком «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Российский нападающий Павел Макаренко стал игроком «Сочи», информирует пресс-служба клуба. Двусторонний контракт с хоккеистом рассчитан до конца нынешнего сезона.

25-летний Макаренко является воспитанником московской школы «Вымпел». Профессиональную карьеру начал в сезоне-2011/12, выступая в Молодёжной хоккейной лиге за СКА-1946. Уже на следующий год форвард сменил Санкт-Петербург на Подмосковье, став игроком «Русских Витязей».

В чемпионате-2017/18 нападающий выступал за «Адмирал», но затем перебрался в Нижний Новгород, подписав контракт с «Торпедо», где выступал до конца сезона-2018/19. Макаренко провёл в общей сложности 183 матча в КХЛ, в которых забросил 15 шайб и отдал 23 результативные передачи.

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