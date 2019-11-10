Вратарь сборной России U17: знал, что обыграем США в финале

Вратарь сборной России U17 Валерий Бринкман поделился эмоциями после победы в финале Мирового кубка вызова. Российские хоккеисты обыграли американских сверстников со счётом 6:2



«Что чувствую? Чувствую гордость за свою команду, все бились до конца. И все — большие молодцы. О том, что буду играть в финале, узнал сегодня утром.



Когда мы забили вторую шайбу, наверное, этот момент и был ключевым. Игра после этого пошла легче и эмоционально, и физически. Был уверен в ребятах, знал, что выиграем», — приводит слова Бринкмана пресс-служба ФХР.



В составе победителей отличились Фёдор Свечков, Прохор Потапов, Илья Иванцов, Никита Чибриков, Всеволод Гайдамак и Данила Юров.



В четвертьфинале сборная России обыграла «Канаду в чёрном» — 8:4, а в полуфинале российская команда уверенно победила Чехию — 4:0.

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