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Бурдасов снова не забил за сборную России, у него ноль голов в 23 матчах

Бурдасов снова не забил за сборную России, у него ноль голов в 23 матчах
Хоккей / Евротур 0

Сборная России провела заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. Подопечные Алексея Кудашова проиграли в Хельсинки чешской команде со счётом 0:3.

Капитан российской сборной Антон Бурдасов в очередной раз не сумел отметиться голом. 28-летний хоккеист провёл 23-й матч в составе национальной команды и до сих пор не забросил ни одной шайбы. Бурдасов дебютировал за сборную ещё в сезоне-2011/12. Он провёл 23 матча на различных турнирах (17 — на Евротуре).

Сборная Чехии вышла вперёд в середине первого периода после точного броска в исполнении экс-форварда «Магнитки» Яна Коваржа. Во втором игровом отрезке зрители не увидели ни одной заброшенной шайбы. В третьем периоде преимущество команды Милоша Ржиги укрепил форвард «Трактора» Лукаш Седлак, реализовавший большинство. На последней минуте окончательный счёт установил нападающий «Металлурга» Андрей Нестрашил.

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