Ожиганов: вся команда была на кураже, но подвело завершение
Защитник сборной России Игорь Ожиганов подвёл итоги заключительного матча на Кубке Карьяла с Чехией (0:3).
«У нас были шансы при игре в большинстве, но мы его не реализовали, не забили свои моменты. Наверное, не хватило удачи в завершении. У меня тоже были моменты, но я не попал. Чехи прошлый матч играли позже нас, так что в плане сил и восстановления не было проблем. У нас было много удалений, это вопрос дисциплины, а так желание у всех было огромное и хорошее настроение. Хорошо провели здесь время, пообщались с ребятами. Все были на кураже, но подвело завершение. Конечно, готов к перезагрузке в СКА. Жизнь не заканчивается, надо работать», — передаёт слова Ожиганова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
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