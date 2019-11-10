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Кудашов: Кадейкин не попал в ротацию, мы хорошо знаем его возможности

Кудашов: Кадейкин не попал в ротацию, мы хорошо знаем его возможности
Хоккей / Евротур 0

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов и глава штаба Роман Ротенберг рассказали, почему нападающий Александр Кадейкин, назначенный перед турниром ассистентом капитана, после матча с финнами пропустил игру со шведами и был заявлен на встречу с чехами только в качестве 13-го нападающего.

Алексей Кудашов: Это не ротация. Мы смотрим разные сочетания, проверяем игроков. У всех разная ответственность. Он у нас довольно давно в обойме, мы знаем его возможности и знаем, чего от него ждать.

Роман Ротенберг: В прошлом сезоне Кадейкин у нас провёл все этапы.
— Поэтому его роль сейчас и удивила.
— Это вопрос к… (главному тренеру. — «Прим. Чемпионата»).

В первом матче на турнире сборная России проиграла Финляндии со счётом 3:4, а затем обыграла Швецию — 5:4 Б.

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