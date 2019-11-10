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Язьков: мы — «Амур», а не «Сент-Луис», у нас свои задачи на сезон

Язьков: мы — «Амур», а не «Сент-Луис», у нас свои задачи на сезон
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Амура» Никита Язьков оценил турнирное положение дальневосточной команды. В настоящий момент хабаровский клуб занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

«Турнирное положение не напрягает. На таблицу пока не особо смотрим. Сейчас очень плотный чемпионат на Востоке. Две игры выиграешь — уже в восьмёрке. Мне кажется, тем интересней смотреть матчи, выходить на лёд и играть, когда есть шанс в любой момент подняться.

Проводили ли параллели с «Сент-Луис Блюз»? Да не было никаких воспоминаний. Мы же «Амур», а не «Сент-Луис». У нас свои задачи на сезон», — приводят слова Язькова «Известия».

В первом матче после перерыва «Амур» примет в Хабаровске СКА. Встреча состоится 13 ноября.

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