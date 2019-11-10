В матче юниорских сборных России и Беларуси произошла массовая драка

В Минске завершился международный турнир по хоккею среди юниорских сборных команд «Кубок Президентского спортивного клуба», история которого ведёт отсчёт с ноября 2007 года.



В заключительном матче турнира сборная Беларуси U17 проиграла сборной России U16 со счётом 0:6. В ходе матча на льду возникла потасовка, которая переросла в массовую драку хоккеистов.

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Победителем турнира стали россияне, которые одержали три победы и набрали девять очков. На втором месте оказалась сборная Словакии U16, которая набрала 6 баллов. На третьем месте сборная Беларуси U17, у которой 3 очка, а на последнем месте сборная Латвии U17, проигравшая все три матча и оставшаяся без очков.