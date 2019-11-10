Яшкин: Шипачёв в сборной уже поиграл, пусть отдыхает

Нападающий московского «Динамо» и сборной Чехии Дмитрий Яшкин подвёл итоги матча Кубка Карьяла со сборной России (3:0) и поделился мнением об одноклубнике Вадиме Шипачёве. Подопечные Милоша Ржиги стали победителями финского этапа Евротура.



«Выиграли со счётом 3:0 — довольны. Вспоминали ли матч за бронзу на ЧМ-2019? Всё же команды абсолютно разные, и турнир другой. Так что про ту игру не особо думали. Хорошо катались, выдерживали систему. Сложно было проходить через среднюю зону, но мы справились.



Что касается Шипачёва, то, думаю, он в сборной уже поиграл. Ему отдохнуть надо, пусть отдыхает. Сложно сказать, была бы сборная России сильнее с ним. Шипачёв пригодился бы любой команде», — приводит слова Яшкина «Спорт день за днём».

Россия провалила матч с чехами. Больше всего вопросов к Кудашову Тренерский штаб разочаровал отсутствием гибкости и странным выбором состава.