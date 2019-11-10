Сборная Финляндии обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная Финляндии провела заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. В Хельсинки действующие чемпионы мира обыграли Швецию со счётом 2:1. Финская команда одержала вторую победу на турнире, а шведы потерпели третье поражение подряд.



Хозяева открыли счёт уже на 4-й минуте встречи стараниями Микко Лехтонена. Подопечные Юкки Ялонена укрепили преимущество во втором периоде после точного броска Миро Аалтонена в большинстве, на что шведская команда ответила голом Олле Альсинга. Счёт 2:1 сохранился до финальной сирены, несмотря на старания обеих сборных.



Ранее финская сборная обыграла команду России со счётом 4:3 и уступила Чехии — 2:3 Б. Что касается шведов, то ранее они проиграли чехам — 1:3 — и сборной России — 4:5 Б.