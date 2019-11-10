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Сборная Финляндии обыграла Швецию на Кубке Карьяла

Сборная Финляндии обыграла Швецию на Кубке Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Сборная Финляндии провела заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. В Хельсинки действующие чемпионы мира обыграли Швецию со счётом 2:1. Финская команда одержала вторую победу на турнире, а шведы потерпели третье поражение подряд.

Хозяева открыли счёт уже на 4-й минуте встречи стараниями Микко Лехтонена. Подопечные Юкки Ялонена укрепили преимущество во втором периоде после точного броска Миро Аалтонена в большинстве, на что шведская команда ответила голом Олле Альсинга. Счёт 2:1 сохранился до финальной сирены, несмотря на старания обеих сборных.

Ранее финская сборная обыграла команду России со счётом 4:3 и уступила Чехии — 2:3 Б. Что касается шведов, то ранее они проиграли чехам — 1:3 — и сборной России — 4:5 Б.

Еврохоккейтур. Кубок Карьяла
10 ноября 2019, воскресенье. 18:30 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 1
Швеция
1:0 Лехтонен (Хаапала, Хиетанен) – 03:46' (5x5)   2:0 Аалтонен (Турунен, Хаапала) – 25:24' (5x4)   2:1 Альсинг (Бертильссон, Хендемарк) – 31:53' (5x5)
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