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Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла

Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла
Хоккей / Евротур 0

Сборная Финляндии провела заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. В Хельсинки действующие чемпионы мира обыграли Швецию со счётом 2:1.

Сборная России закончила финский этап Евротура на третьем месте, набрав всего два очка. Победителем турнира стала чешская команда, на счету которой восемь баллов. На одно очко меньше набрали финны, а сборная Швеция расположилась на последнем месте с одним баллом.

В первом матче на турнире подопечные Алексея Кудашова уступили финской команде со счётом 3:4, а затем переиграли Швецию в серии буллитов — 5:4.

Второй этап Евротура, Кубок Первого канала, состоится с 12 по 15 декабря 2019 года. В прошлом году его победителем стала сборная России.

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