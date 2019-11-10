Сборная России заняла третье место на Кубке Карьяла

Сборная Финляндии провела заключительный матч на первом этапе Евротура — Кубке Карьяла. В Хельсинки действующие чемпионы мира обыграли Швецию со счётом 2:1.



Сборная России закончила финский этап Евротура на третьем месте, набрав всего два очка. Победителем турнира стала чешская команда, на счету которой восемь баллов. На одно очко меньше набрали финны, а сборная Швеция расположилась на последнем месте с одним баллом.



В первом матче на турнире подопечные Алексея Кудашова уступили финской команде со счётом 3:4, а затем переиграли Швецию в серии буллитов — 5:4.



Второй этап Евротура, Кубок Первого канала, состоится с 12 по 15 декабря 2019 года. В прошлом году его победителем стала сборная России.

Россия провалила матч с чехами. Больше всего вопросов к Кудашову Тренерский штаб разочаровал отсутствием гибкости и странным выбором состава.