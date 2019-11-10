«Рейнджерс» — «Флорида»: Лундквист пропустил две шайбы за 30 секунд

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает в Нью-Йорке «Флориду Пантерз».



Хозяева открыли счёт на 6-й минуте стараниями Райна Линдгрена. Одним из ассистентов выступил Артемий Панарин. Российский форвард продлил серию с набранными очками до восьми матчей.



«Пантеры» ударно провели концовку первого периода и сумели дважды огорчить голкипера «синерубашечников» Хенрика Лундквиста. Сначала отличился Александр Барков, а затем — Доминик Тонинато. Шайбы были заброшены с интервалом в 30 секунд.



С 23 по 26 января 2020 года регулярный чемпионат прервётся на Матч звёзд. Он пройдёт в Сент-Луисе на льду действующего победителя Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «музыканты» обыграли в семи матчах «Бостон Брюинз». В 2018 году победителем Кубка Стэнли стал «Вашингтон Кэпиталз».

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