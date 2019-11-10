«Рейнджерс» — «Флорида»: Ватрано отличился после эффектной передачи Дадонова

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает в Нью-Йорке «Флориду Пантерз».
При счёте 4:3 в пользу хозяев точным броском отметился нападающий «пантер» Фрэнк Ватрано. В этом эпизоде с лучшей стороны себя проявил российский форвард Евгений Дадонов. Он отдал эффектную передачу в падении через всю площадку, а перед этим применил силовой приём.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Ранее российский форвард завершил красивую комбинацию гостей и забил восьмой гол в сезоне. Ассистентами Дадонова стали Александр Барков и Джонатан Юбердо.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в первых двух периодах отметился двумя результативными передачами, продлив результативную серию до восьми матчей.
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