Тарасов: рад, что снова приехал в олимпийскую сборную. Это неоценимый опыт

Вратарь олимпийской сборной России Даниил Тарасов поделился эмоциями после матча с командой Швейцарии (4:3 Б) на Кубке Германии.
«Хороший боевой матч со Швейцарией. Выходили на заключительный матч турнира с хорошим настроем. Хорошо, что в итоге довели дело до победы. Соперник очень сильный, это отличная проверка для всех нас, игроков сборной.
Прежде всего хотел бы поблагодарить тренеров за доверие. Как и все, старался оправдать. Команда и правда старалась, другого результата, кроме победы, вообще не рассматривали. Да, не всё получалось, но главное — победили.
Мне было приятно получить вызов, ехал с большим желанием. Благодарен, что снова приехал в олимпийскую сборную. Хороший коллектив. Такие матчи полезны, это неоценимый опыт», — цитирует Тарасова официальный сайт ФХР.
- 10 ноября 2019
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