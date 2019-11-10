Тарасов: рад, что снова приехал в олимпийскую сборную. Это неоценимый опыт

Вратарь олимпийской сборной России Даниил Тарасов поделился эмоциями после матча с командой Швейцарии (4:3 Б) на Кубке Германии.



«Хороший боевой матч со Швейцарией. Выходили на заключительный матч турнира с хорошим настроем. Хорошо, что в итоге довели дело до победы. Соперник очень сильный, это отличная проверка для всех нас, игроков сборной.



Прежде всего хотел бы поблагодарить тренеров за доверие. Как и все, старался оправдать. Команда и правда старалась, другого результата, кроме победы, вообще не рассматривали. Да, не всё получалось, но главное — победили.



Мне было приятно получить вызов, ехал с большим желанием. Благодарен, что снова приехал в олимпийскую сборную. Хороший коллектив. Такие матчи полезны, это неоценимый опыт», — цитирует Тарасова официальный сайт ФХР.