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«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Панарин и Дадонов набрали пять очков на двоих

«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Панарин и Дадонов набрали пять очков на двоих
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал в Нью-Йорке «Флориду Пантерз». Встреча завершилась со счётом 6:5 Б в пользу гостей.

Хозяева открыли счёт на 6-й минуте стараниями Райна Линдгрена. «Пантеры» ударно провели концовку первого периода и сумели дважды огорчить голкипера «синерубашечников» Хенрика Лундквиста. Сначала отличился Александр Барков, а затем — Доминик Тонинато. Во втором периоде в составе хозяев отличились Филип Хитил, Брэди Шей, Каапо Какко и Крис Крайдер. У гостей точные броски себе в актив записали Евгений Дадонов и Фрэнк Ватрано. В третьем периоде Брайан Бойл восстановил равновесие. В серии буллитов удача оказалась на стороне гостей.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи, а форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов забросил шайбу и отметился двумя голевыми передачами. Нападающий Павел Бучневич набрал 1 (0+1) очко.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 21:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 6
Б
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Линдгрен (Строум, Панарин) – 05:06' (5x5)   1:1 Барков (Дадонов) – 18:13' (5x5)   1:2 Тонинато (Хант, Уигар) – 18:43' (5x5)   2:2 Хитил (Бучневич, Крайдер) – 21:28' (5x5)   2:3 Дадонов (Барков, Юбердо) – 24:42' (5x4)   3:3 Шей – 25:31' (5x5)   4:3 Какко (Строум, Деанджело) – 27:31' (5x4)   4:4 Ватрано (Дадонов) – 28:30' (5x5)   5:4 Крайдер (Фокс, Панарин) – 38:35' (5x4)   5:5 Бойл (Яндл, Хоффман) – 47:01' (5x5)   5:6 Трочек – 65:00' (ПБ)
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