«Флорида» обыграла «Рейнджерс», Панарин и Дадонов набрали пять очков на двоих

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал в Нью-Йорке «Флориду Пантерз». Встреча завершилась со счётом 6:5 Б в пользу гостей.



Хозяева открыли счёт на 6-й минуте стараниями Райна Линдгрена. «Пантеры» ударно провели концовку первого периода и сумели дважды огорчить голкипера «синерубашечников» Хенрика Лундквиста. Сначала отличился Александр Барков, а затем — Доминик Тонинато. Во втором периоде в составе хозяев отличились Филип Хитил, Брэди Шей, Каапо Какко и Крис Крайдер. У гостей точные броски себе в актив записали Евгений Дадонов и Фрэнк Ватрано. В третьем периоде Брайан Бойл восстановил равновесие. В серии буллитов удача оказалась на стороне гостей.



Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи, а форвард «Флориды Пантерз» Евгений Дадонов забросил шайбу и отметился двумя голевыми передачами. Нападающий Павел Бучневич набрал 1 (0+1) очко.