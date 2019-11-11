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«Даллас» уступил «Виннипегу», на счету Гурьянова результативная передача

«Даллас» уступил «Виннипегу», на счету Гурьянова результативная передача
Хоккей / НХЛ 0

На арене «Белл Эм-Ти-Эс Плэйс», что в Виннипеге (Канада), завершился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» принимали «Даллас Старз».

Хозяева успешно начали встречу и благодаря усилиям Патрика Лайне открыли счёт в конце первого периода — 1:0. Во втором игровом отрезке «Даллас» прибавил. Сначала Маттиас Янмарк сравнял счёт, а затем Радек Факса вывел техасцев вперёд, во втором случае в голевой атаке принял участие и Денис Гурьянов. В третьем периде «Виннипег» сравнял счёт усилиями Эндрю Коппа — 2:2.

Победитель встречи определился лишь в овертайме, спустя 20 секунд после начала дополнительного отрезка результативным броском отметился нападающий «Джетс» Марк Шайфли. Победа «Виннипега» — 3:2. Это поражение прервало четырёхматчевую победную серию «Старз».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 ноября 2019, воскресенье. 22:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
3 : 2
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Лайне (Пионк, Уилер) – 19:33' (5x4)   1:1 Янмарк (Дикинсон) – 25:22' (5x5)   1:2 Факса (Линделль, Гурьянов) – 30:27' (5x5)   2:2 Копп (Пулман, Лаури) – 41:52' (5x5)   3:2 Шайфли (Моррисси) – 60:21' (3x3)
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