«Нью-Джерси» обыграл «Ванкувер». Гусев – без очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Уэйн Симмондс и Йеспер Братт. Единственную шайбу за «Ванкувер» забросил Брок Бёзер. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев получил 9 минут и 45 секунд игрового времени и не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, «Ванкувер» потерпел четвёртое поражение подряд. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду.

В следующем матче «Ванкувер Кэнакс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Оттавой Сенаторз».