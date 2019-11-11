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«Нью-Джерси» обыграл «Ванкувер». Гусев – без очков

«Нью-Джерси» обыграл «Ванкувер». Гусев – без очков
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Уэйн Симмондс и Йеспер Братт. Единственную шайбу за «Ванкувер» забросил Брок Бёзер. Российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев получил 9 минут и 45 секунд игрового времени и не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, «Ванкувер» потерпел четвёртое поражение подряд. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду.

В следующем матче «Ванкувер Кэнакс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 2
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Симмондс (Палмьери, Холл) – 11:48' (5x4)   0:2 Братт (Сиверсон, Заха) – 12:10' (5x5)   1:2 Бёзер (Миллер, Хьюз) – 32:40' (5x4)
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