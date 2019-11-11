53 сейва Ленера помогли «Чикаго» обыграть «Торонто», у Михеева «-2»

«Чикаго Блэкхоукс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 5:4 (4:1, 0:0, 1:3) в пользу хозяев.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Чикаго» Робин Ленер, который отразил 53 броска из 57. Голами в составе победителей отметились: Кирби Дак, Джонатан Тэйвз, Брэндон Саад и Патрик Кейн дважды. В активе форварда «Торонто» Остона Мэттьюса четыре результативные передачи.

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 15 минут 38 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2».