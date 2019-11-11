53 сейва Ленера помогли «Чикаго» обыграть «Торонто», у Михеева «-2»
«Чикаго Блэкхоукс» победил «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго и завершилась со счётом 5:4 (4:1, 0:0, 1:3) в пользу хозяев.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Чикаго» Робин Ленер, который отразил 53 броска из 57. Голами в составе победителей отметились: Кирби Дак, Джонатан Тэйвз, Брэндон Саад и Патрик Кейн дважды. В активе форварда «Торонто» Остона Мэттьюса четыре результативные передачи.
Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 15 минут 38 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2».
НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 03:00 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
5 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Кейн (Дебринкэт, Строум) – 05:18' (5x5) 2:0 Дак (Шоу, де Хаан) – 12:00' (5x5) 3:0 Кейн (Дебринкэт, Строум) – 12:10' (5x5) 3:1 Нюландер (Мэттьюс) – 16:29' (4x4) 4:1 Тэйвз (Кейн, Дебринкэт) – 17:28' (4x3) 4:2 Нюландер (Мэттьюс) – 42:27' (5x5) 4:3 Таварес (Юнссон, Мэттьюс) – 52:41' (5x4) 5:3 Саад (Тэйвз, Каджула) – 56:26' (5x5) 5:4 Юнссон (Таварес, Мэттьюс) – 59:18' (6x4)
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