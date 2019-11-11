Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Анахаймом»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась с разгромным счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу гостей. Для «Дакс» это поражение стало третьим кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Главным героем встречи стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который оформил хет-трик. В активе Леона Драйзайтля четыре результативные передачи. Три очка набрал Зак Кассиан (1+2), две шайбы забросил Райан Ньюджент-Хопкинс. Вратарь «Ойлерз» Микко Коскинен совершил 31 сейв.
Видео третьего гола Макдэвида можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Голами в составе «Анахайма» отметились Рикард Ракелль и Макс Джонс. Голкипер хозяев Джон Гибсон отразил 25 бросков из 31.
- 11 ноября 2019
-
08:57
-
08:37
-
08:22
-
08:05
-
07:41
-
07:12
-
06:07
-
05:55
-
05:50
-
02:41
-
00:58
- 10 ноября 2019
-
23:50
-
23:20
-
22:59
-
22:41
-
22:21
-
21:51
-
21:26
-
21:03
-
20:58
-
20:45
-
20:11
-
19:58
-
19:13
-
19:00
-
18:37
-
18:08
-
17:47
-
17:41
-
17:38
-
17:33
-
17:30
-
17:27
-
17:16
-
16:57