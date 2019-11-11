Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Анахаймом»

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась с разгромным счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу гостей. Для «Дакс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который оформил хет-трик. В активе Леона Драйзайтля четыре результативные передачи. Три очка набрал Зак Кассиан (1+2), две шайбы забросил Райан Ньюджент-Хопкинс. Вратарь «Ойлерз» Микко Коскинен совершил 31 сейв.

Видео третьего гола Макдэвида можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Голами в составе «Анахайма» отметились Рикард Ракелль и Макс Джонс. Голкипер хозяев Джон Гибсон отразил 25 бросков из 31.