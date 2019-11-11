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Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Анахаймом»

Хет-трик Макдэвида принёс «Эдмонтону» победу над «Анахаймом»
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась с разгромным счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1) в пользу гостей. Для «Дакс» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Главным героем встречи стал капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который оформил хет-трик. В активе Леона Драйзайтля четыре результативные передачи. Три очка набрал Зак Кассиан (1+2), две шайбы забросил Райан Ньюджент-Хопкинс. Вратарь «Ойлерз» Микко Коскинен совершил 31 сейв.

Видео третьего гола Макдэвида можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Голами в составе «Анахайма» отметились Рикард Ракелль и Макс Джонс. Голкипер хозяев Джон Гибсон отразил 25 бросков из 31.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 ноября 2019, понедельник. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Ньюджент-Хопкинс – 01:28' (5x5)   1:1 Ракелль (Сильверберг, Хенрик) – 03:24' (5x5)   1:2 Макдэвид (Драйзайтль, Кассиан) – 10:40' (5x5)   1:3 Ньюджент-Хопкинс (Драйзайтль, Клефбом) – 27:45' (5x4)   1:4 Кассиан (Русселль, Бир) – 30:23' (5x5)   2:4 Джонс (Стил) – 43:11' (5x5)   2:5 Макдэвид (Кассиан, Драйзайтль) – 47:14' (5x5)   2:6 Макдэвид (Клефбом, Драйзайтль) – 53:25' (5x4)
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