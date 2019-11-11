Стали известны три звезды дня в НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки в тройку лучших не попали.



Лучшим хоккеистом игрового дня признан канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик в выигранной встрече с «Анахайм Дакс» (6:2).



Второй звездой стал американский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, сделавший дубль и отдавший результативную передачу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4).



Замкнул тройку лучших хоккеистов дня немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, отдавший четыре результативных передачи во встрече с «Анахаймом».



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20