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Стали известны три звезды дня в НХЛ

Стали известны три звезды дня в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал имена трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня. Российские игроки в тройку лучших не попали.

Лучшим хоккеистом игрового дня признан канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, оформивший хет-трик в выигранной встрече с «Анахайм Дакс» (6:2).

Второй звездой стал американский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, сделавший дубль и отдавший результативную передачу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:4).

Замкнул тройку лучших хоккеистов дня немецкий нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, отдавший четыре результативных передачи во встрече с «Анахаймом».

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20

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