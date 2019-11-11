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Макдэвид — 8-й игрок в истории НХЛ, набравший 400 очков до достижения 23 лет

Макдэвид — 8-й игрок в истории НХЛ, набравший 400 очков до достижения 23 лет
Хоккей / НХЛ 0

«Эдмонтон Ойлерз» победил «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась с разгромным счётом 6:2 (2:1, 2:0, 2:1).

Хет-триком отметился нападающий «нефтяников» Коннор Макдэвид. Благодаря этому канадский нападающий добрался до отметки в 400 очков в Национальной хоккейной лиге. Макдэвид стал восьмым игроком в истории, добравшимся до данной отметки до достижения 23 лет. Также матч стал 45-м для Макдэвида, где он набрал три или более очков.

В активе Леона Драйзайтля четыре результативные передачи. Три очка набрал Зак Кассиан (1+2), две шайбы забросил Райан Ньюджент-Хопкинс.

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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