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Гусев сыграл с «Ванкувером» девять минут, его антирекорд — восемь минут

Гусев сыграл с «Ванкувером» девять минут, его антирекорд — восемь минут
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Ванкувер Кэнакс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Российский нападающий «дьяволов» Никита Гусев провёл на льду девять минут и 16 секунд, из которых 50 секунд — в большинстве. Это второй худший показатель для россиянина в сезоне, ранее во встрече с «Ванкувером» 19 октября Гусев отыграл семь минут и 58 секунд.

«Ванкувер» потерпел четвёртое поражение подряд. «Нью-Джерси» в свою очередь одержал первую победу после двух поражений кряду. В следующем матче «Ванкувер Кэнакс» сыграет с «Нэшвилл Предаторз», а «Нью-Джерси Дэвилз» встретится с «Оттавой Сенаторз».

Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги

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