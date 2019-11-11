Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 10 ноября 2019 года

10 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей. В них приняли участие 10 представителей России.



Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами во встрече с «Флоридой Пантерз» (5:6 Б), форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев не набрал очков в четвёртом матче подряд, нападающий «Флориды» Евгений Дадонов записал на свой счёт гол и две результативных передачи.

Вратарь Клуб Броски %Об Счёт Худобин «Даллас» 26 из 39 89,7 2:3 ОТ