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Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 10 ноября 2019 года

Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 10 ноября 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

10 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей. В них приняли участие 10 представителей России.

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами во встрече с «Флоридой Пантерз» (5:6 Б), форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев не набрал очков в четвёртом матче подряд, нападающий «Флориды» Евгений Дадонов записал на свой счёт гол и две результативных передачи.

ВратарьКлубБроски%ОбСчёт
Худобин«Даллас»26 из 3989,72:3 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)

Панарин (н)

Бучневич (н)

Радулов (н)

Гурьянов (н)

Куликов (з)

Проворов (з)

Гусев (н)

Михеев (н)		«Флорида»

«Рейнджерс»

«Рейнджерс»

«Даллас»

«Даллас»

«Виннипег»

«Филадельфия»

«Нью-Джерси»

«Торонто»		1+2

0+2

0+1

0

0

0

0

0

0		+1

0

+2

0

+1

-1

-1

0

-2		0

0

0

0

0

2

0

0

0		2

4

0

0

1

1

3

2

2		5

2

1

2

2

0

2

0

0		0

0

0

1

0

1

2

0

1		-

-

-

25%

-

-

-

-

-		19.38

20.58

19.47

17.53

16.13

17.43

27.26

09.16

15.38
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