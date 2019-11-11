Итоги игрового дня НХЛ для российских хоккеистов 10 ноября 2019 года
10 ноября в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось семь матчей. В них приняли участие 10 представителей России.
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами во встрече с «Флоридой Пантерз» (5:6 Б), форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев не набрал очков в четвёртом матче подряд, нападающий «Флориды» Евгений Дадонов записал на свой счёт гол и две результативных передачи.
|Вратарь
|Клуб
|Броски
|%Об
|Счёт
|Худобин
|«Даллас»
|26 из 39
|89,7
|2:3 ОТ
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
Панарин (н)
Бучневич (н)
Радулов (н)
Гурьянов (н)
Куликов (з)
Проворов (з)
Гусев (н)
Михеев (н)
|«Флорида»
«Рейнджерс»
«Рейнджерс»
«Даллас»
«Даллас»
«Виннипег»
«Филадельфия»
«Нью-Джерси»
«Торонто»
|1+2
0+2
0+1
0
0
0
0
0
0
|+1
0
+2
0
+1
-1
-1
0
-2
|0
0
0
0
0
2
0
0
0
|2
4
0
0
1
1
3
2
2
|5
2
1
2
2
0
2
0
0
|0
0
0
1
0
1
2
0
1
|-
-
-
25%
-
-
-
-
-
|19.38
20.58
19.47
17.53
16.13
17.43
27.26
09.16
15.38
- 11 ноября 2019
-
10:04
-
10:00
-
09:46
-
09:36
-
09:13
-
08:57
-
08:37
-
08:22
-
08:05
-
07:41
-
07:12
-
06:07
-
05:55
-
05:50
-
02:41
-
00:58
- 10 ноября 2019
-
23:50
-
23:20
-
22:59
-
22:41
-
22:21
-
21:51
-
21:26
-
21:03
-
20:58
-
20:45
-
20:11
-
19:58
-
19:13
-
19:00
-
18:37
-
18:08
-
17:47
-
17:41
-
17:38
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