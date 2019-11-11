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Шестёркин в АХЛ: 15 пропущенных шайб в девяти матчах, 93,9% отражённых бросков

Шестёркин в АХЛ: 15 пропущенных шайб в девяти матчах, 93,9% отражённых бросков
Хоккей / АХЛ 0

Российский голкипер Игорь Шестёркин удачно играет в Американской хоккейной лиге. В девяти матчах за фарм-клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» в АХЛ Шестёркин пропустил только 15 шайб, отражая 93,9% бросков при коэффициенте надёжности 1,65. Россиянин был признан лучшим голкипером октября в АХЛ.

23-летний Шестёркин подписал контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» в межсезонье. В прошлом сезоне он провёл 28 матчей в составе СКА в регулярке, одержав 24 победы и отыграв 10 раз на ноль. В плей-офф в восьми матчах отразил 89,7% бросков при коэффициенте надёжности 1,93.

Россиянин провёл тренировочный лагерь в составе «Рейнджерс», однако ближе к началу сезона его отправили в фарм-клуб.

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