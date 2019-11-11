Коваленко: не был сторонником лимитов, но молодёжи нужно больше шансов в клубах

Глава профсоюза игроков Андрей Коваленко поделился мнением о проблемах российских сборных при игре в большинстве.
«После матча с финнами главный тренер сборной России Алексей Кудашов в интервью посетовал на то, что у хокеистов сборной России в КХЛ нет устойчивого навыка игры в большинстве. Трудно с этим не согласиться: игру „пять на четыре“ у нас в регулярном чемпионате в основном закрывают или легионеры, или ветераны, тогда как молодёжь сидит.
Потом эти молодые едут в сборные, и там выясняется, что конкурентам мы уступаем прежде всего в большинстве или меньшинстве. Помню, как перед каждым чемпионатом мира Валерий Брагин жалуется на то, что приходится учить молодых играть именно „5 на 4“ — и чуть ли не с азов!
Понятно, что все тренеры в КХЛ находятся под давлением — не будет результата, лишишься работы. В такой ситуации рисковать с молодыми и работать на перспективу себе дороже. Никогда не был сторонником каких-то искусственных мер, лимитов, но молодёжь должна получать в клубах больше шансов», — цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.
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