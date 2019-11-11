Худобин: выиграть все 82 матча невозможно, нужно просто двигаться вперёд

Голкипер клуба НХЛ «Даллас Старз» Антон Худобин поделился впечатлениями от проигранного матча с «Виннипег Джетс» (2:3 ОТ). Для голкипера поражение стало первым после серии из трёх побед. Россиянин отразил 26 из 29 бросков.



Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги



«Набирать очки всегда здорово. Но выиграть все 82 матча невозможно. Иногда мы будем проигрывать матчи, в которых ведём в одну шайбу. Но в то же время мы будем и выигрывать матчи, в которых проигрываем одну, две, даже три шайбы. Проигрывать неприятно. Но всё равно надо просто двигаться вперёд», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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