QMJHL: Хованов набрал четыре очка, в 16 матчах у него 14 голов
Российский нападающий клуба Юниорской лиги Квебека «Монктон» Александр Хованов записал на свой счёт четыре (2+2) очка во встрече с «Акади-Батхёрст» (6:3). Всего на его счету 34 (14+20) очка в 16 матчах сезона.
Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Денниса Леблана.
В 64 матчах прошлого регулярного чемпионата 19-летний нападающий записал в актив 74 (25+49) балла при показателе полезности "+7" и 94 минутах штрафного времени. В 10 матчах плей-офф нападающий записал на свой счёт 10 (6+4) баллов.
«Миннесота» выбрала российского форварда на драфте НХЛ 2018 года в третьем раунде под общим 86-м номером. Хованов входил в число кандидатов в молодёжную сборную России на чемпионат мира 2019 года, но остался вне заявки команды.
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