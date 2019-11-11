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QMJHL: Хованов набрал четыре очка, в 16 матчах у него 14 голов

QMJHL: Хованов набрал четыре очка, в 16 матчах у него 14 голов
Хоккей / Прочие 0

Российский нападающий клуба Юниорской лиги Квебека «Монктон» Александр Хованов записал на свой счёт четыре (2+2) очка во встрече с «Акади-Батхёрст» (6:3). Всего на его счету 34 (14+20) очка в 16 матчах сезона.

Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Денниса Леблана.

В 64 матчах прошлого регулярного чемпионата 19-летний нападающий записал в актив 74 (25+49) балла при показателе полезности "+7" и 94 минутах штрафного времени. В 10 матчах плей-офф нападающий записал на свой счёт 10 (6+4) баллов.

«Миннесота» выбрала российского форварда на драфте НХЛ 2018 года в третьем раунде под общим 86-м номером. Хованов входил в число кандидатов в молодёжную сборную России на чемпионат мира 2019 года, но остался вне заявки команды.

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