«Северсталь» подписала контракты с Кинрейдом и Чипчурой
Череповецкая «Северсталь» подписала контракты с защитником Джеффри Кинрейдом и нападающим Кайлом Чипчурой, информирует официальный сайт хоккейной команды. Оба хоккеиста поставили подписи под соглашениями сроком на один сезон.
В Континентальной хоккейной лиге 34-летний Кинрейд известен по выступлениям за хорватский «Медвешчак», «Адмирал» из Владивостока, нижнекамский «Нефтехимик», китайский «Куньлунь» и нижегородское «Торпедо». По ходу прошлого сезона Кинрейд уже выступал за «Северсталь», в 17 матчах набрав 7 (3+4) очков при показателе полезности "+1".
33-летний Чипчура также имеет опыт выступлений в КХЛ, где защищал цвета братиславского «Слована» и «Куньлуня». В 176 матчах канадский нападающий записал в актив 60 (24+36) баллов.
«В «Северстали» мне никто не врёт, а в Словакии люди не всегда говорят правду»
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