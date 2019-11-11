«Северсталь» подписала контракты с Кинрейдом и Чипчурой

Череповецкая «Северсталь» подписала контракты с защитником Джеффри Кинрейдом и нападающим Кайлом Чипчурой, информирует официальный сайт хоккейной команды. Оба хоккеиста поставили подписи под соглашениями сроком на один сезон.



В Континентальной хоккейной лиге 34-летний Кинрейд известен по выступлениям за хорватский «Медвешчак», «Адмирал» из Владивостока, нижнекамский «Нефтехимик», китайский «Куньлунь» и нижегородское «Торпедо». По ходу прошлого сезона Кинрейд уже выступал за «Северсталь», в 17 матчах набрав 7 (3+4) очков при показателе полезности "+1".



33-летний Чипчура также имеет опыт выступлений в КХЛ, где защищал цвета братиславского «Слована» и «Куньлуня». В 176 матчах канадский нападающий записал в актив 60 (24+36) баллов.

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