Назаров – Уитни и Биссоннетту: купил билеты двум русским шпионам, встречайте их

Известный российский тренер, первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров поделился мнением об экс-хоккеистах Райане Уитни и Поле Биссоннетте, которые ответили ему в подкасте Spittin Chiclets. Напомним, ранее Назаров выразил недовольство в адрес экс-легионеров КХЛ, после возвращения в Северную Америку критикующих людей и порядки в России.
«К сожалению, мне трудно выговорить имена этих товарищей. Напомните, как зовут моих любимых североамериканских друзей? Райан и Пол? Передайте им, что я уже купил билеты на самолёт двум русским шпионам, пусть встречают их. Они летят к вам бизнес-классом, Райан и Пол. Что касается супа, то спасибо за совет, супы я люблю. Вообще, у нас в России популярен суп. Шпионов я тоже накормил супом, но больше по душе им пришлась шаурма», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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