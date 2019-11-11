ХК «Сочи» расторг контракт с Никитой Богдановым

Хоккейный клуб «Сочи» по обоюдному согласию расторг контракт с вратарём Никитой Богдановым, информирует официальный сайт черноморской команды.



«Богданов прошёл с командой всю предсезонку, провёл один матч на сборе в Чехии, однако перед стартом чемпионата отправился в клуб-партнёр южан в ВХЛ – ХК «Тамбов». Руководство клуба и тренерский состав благодарят игрока за работу и желают ему удачи в дальнейшей карьере», — указано в сообщении клуба.



24-летний Богданов никогда не играл в Континентальной хоккейной лиге. В мае 2019 года голкипер стал частью сделки петербургского СКА и ХК «Сочи», переехав из Санкт-Петербурга в обмен на вратаря Петра Кочеткова.



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