ХК «Сочи» расторг контракт с Никитой Богдановым
Хоккейный клуб «Сочи» по обоюдному согласию расторг контракт с вратарём Никитой Богдановым, информирует официальный сайт черноморской команды.
«Богданов прошёл с командой всю предсезонку, провёл один матч на сборе в Чехии, однако перед стартом чемпионата отправился в клуб-партнёр южан в ВХЛ – ХК «Тамбов». Руководство клуба и тренерский состав благодарят игрока за работу и желают ему удачи в дальнейшей карьере», — указано в сообщении клуба.
24-летний Богданов никогда не играл в Континентальной хоккейной лиге. В мае 2019 года голкипер стал частью сделки петербургского СКА и ХК «Сочи», переехав из Санкт-Петербурга в обмен на вратаря Петра Кочеткова.
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