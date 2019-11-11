«Автомобилист» подписал защитника Стасенко

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал контракт с защитником Николаем Стасенко, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Защитник поставил подпись под двусторонним соглашением сроком до конца сезона. Вчера, 10 ноября, игрок покинул подмосковный «Витязь».



В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «+1» и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч Стасенко проводил на льду чуть меньше 11 минут.



В подмосковном клубе Николай отыграл полтора сезона. Семь сезонов до перехода в «Витязь» защитник провёл в составе череповецкой «Северстали». До выступлений в Череповце ещё два года Николай провёл в хабаровском «Амуре». В общей сложности за карьеру в КХЛ Стасенко сыграл 417 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал 43 голевые передачи.