Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Автомобилист» подписал защитника Стасенко

«Автомобилист» подписал защитника Стасенко
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» подписал контракт с защитником Николаем Стасенко, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Защитник поставил подпись под двусторонним соглашением сроком до конца сезона. Вчера, 10 ноября, игрок покинул подмосковный «Витязь».

В нынешнем сезоне 32-летний защитник принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата КХЛ, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «+1» и 16 минутах штрафного времени. В среднем за матч Стасенко проводил на льду чуть меньше 11 минут.

В подмосковном клубе Николай отыграл полтора сезона. Семь сезонов до перехода в «Витязь» защитник провёл в составе череповецкой «Северстали». До выступлений в Череповце ещё два года Николай провёл в хабаровском «Амуре». В общей сложности за карьеру в КХЛ Стасенко сыграл 417 матчей, в которых забросил 11 шайб и сделал 43 голевые передачи.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019